Gazze gerilimi: Yunanistan, İsrail’den silah alımını erteledi

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan ve İsrail arasında silahlanma programlarında yapılması planlanan işbirliğindeki gecikmenin nedeninin, Orta Doğu'daki gelişmeler olduğu öne sürüldü.

İsrail ile silahlanma programlarındaki işbirliğinin Yunanistan açısından son derece önemli olduğunun öne sürüldüğü haberde, Puls tipi çok namlulu roketatarların İsrail'den temininde gecikme yaşanacağı öne sürüldü.

ATİNA, İSRAİL'DEN 700 MİLYON AVROLUK SİLAH ALIMI YAPMAK İSTİYOR

Haberde, Atina'nın İsrail'den "Accular 160 mm", "EXTRA" ve "Predator Hawk" misillerinin de dahil olduğu yaklaşık 700 milyon avroluk bir silah alımı da yapmak istediği belirtildi.

İSRAİL'DEN SİLAH ALIMI ERTELENDİ

Satın alıma ilişkin anlaşmanın Yunanistan topraklarında ortak üretimi öngördüğü, bu nedenle Gazze'deki savaş sürerken Yunanistan'ın saldırı amaçlı bir silahın yapımına katılıyor gibi görünmemesi gerektiği yönünde görüşler bulunduğu kaydedildi.

İsrail'den silah alımlarının da Gazze'deki durum nedeniyle ertelendiği ifade edildi.