Gazze halkı zorla topraklarından sürülüyor: Sırtında taşıdığı kardeşiyle ağlayarak göç etti

Gazze'de yaşanan insanlık dramı her geçen gün büyüyor.

İsrail'in abluka altına aldığı bölgede Filistinliler, büyük bir vahşet ile karşı karşıya kalıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 360 kilometre olan daracık Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinliler, oradan oraya sürülüyor.

İsrail ordusunun Filistinlileri zorla yerinden eden sözde "tahliye emirleri", katliamlar ve açlık nedeniyle zaten zor günler geçiren Filistinlilerin hayatını çekilmez hale getiriyor.

KARDEŞİNİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SIRTINDA TAŞIDI

Bölgeden acı veren görüntüler gelmeye devam ederken göç sırasında kaydedilen bir görüntü gündem oldu.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki yaşıtları parklarda oynayan Gazzeli bir çocuğun sırtında taşıdığı kardeşiyle ağlayarak göç ettiği anlar kayda alındı.

YÜZDE 88'İ İŞGAL ALTINDA

Gazze'nin yüzde 88'ini işgal ve sözde "tahliye emirleri" altında olması nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, daracık bir alana sıkıştırılmaya çalışılıyor.

İsrail ordusu, şimdi de yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştırarak, buradaki Filistinlileri zorla yerinden ediyor.

KİLOMETRELERCE YÜRÜMEK ZORUNDALAR

Ancak araçları olmayan Filistinliler ise bu yolu yaya olarak katetmek zorunda.

Araç bulamadıkları için aralarında yaralı, hasta, yaşlı ve çocukların da olduğu binlerce Filistinlinin, Gazze kentinden güneye geçmek için yollara düştüğü görüldü.

Kimisi tekerlekli sandalyede, kimi ise koltuk değnekleriyle yaklaşık 20 kilometrelik yolu yaya olarak geçmeye çalışıyor.

Çocuklar ise ailelerine yardım etmek için güçlerinin yettiği eşyaları taşamaya çalışıyor.