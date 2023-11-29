Gazze sakinleri, jeneratörlerini tamir ettirdi Filistinliler, saldırıların durmasının ardından, bozulan jeneratörleriyle tamircilerin yolunu tuttu.

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AA & Ensonhaber

Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayan İsrail ordusu, bölgeye ölüm yağdırdı.

Ağır bombardımanlar sonucu binlerce sivil hayatını kaybetti.

İsrail hükümeti ayrıca, Gazze'ye gıda ve yakıt sağlanmasını önlerken, elektriğin kesilmesine yol açtı.

Karanlıkta kalan Filistinliler, jeneratörlerle ve kendi imkanlarıyla dünyadan kopmamaya çalıştı.

Jeneratörlerini tamir ettirdiler

Gazze sakinleri, "insani ara"yı fırsat bilerek jeneratörlerini onartmak için tamircilere akın etti. Jeneratör arızalarını gideren bir tamirci, kameraya yansıdı.

Ara verilmesiyle birlikte abluka altındaki Gazze'ye uygulanan tam ambargo kalkmış, bölgeye yakıt dahil olmak üzere insani yardım malzemesinin girişine izin verilmişti.

İsrail basınına göre "insani ara" birkaç gün daha uzatılabilir

İsrail basını, Hamas ile Tel Aviv arasında arabulucular aracılığıyla devam eden müzakereler sonucunda İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" birkaç gün daha uzatılabileceğini bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, taraflar arasında devam eden müzakerelerde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara verilen "insani aranın" birkaç gün daha uzatılabilmesi ve "asker ve sivil esirlerin takasını" içeren bir mutabakatın ele alındığı aktarıldı.

Müzakereler devam ediyor

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katarlı yetkililerin Doha'da gerçekleştirdikleri zirvede müzakerelerin devam ettiği kaydedildi.

Doha'daki zirvede taraflar arasında "Gazze Şeridi'ndeki askerler, zorunlu askerlik görevini yapanlar ve sivil erkek esirlerin takas edileceği bir anlaşma üzerinde çalışıldığı" aktarılırken Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talep ettiği İsrail'in ise buna karşı çıktığı bilgisi paylaşıldı.