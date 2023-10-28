Saldırı altındaki Gazze'de 22 gün geride kaldı Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

AA

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye en şiddetli hava saldırılarını düzenledi.

Obüs saldırılarıyla Beyt Hanun Mahallesi başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar yapıldı.

Bombalar gökyüzünü aydınlattı

İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de, sık sık atılan bombaların ateşi gökyüzünü aydınlattı.

Öte yandan Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Yaralılar tedavi altına alındı

Bir diğer yandan Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları ise yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)