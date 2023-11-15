Gazze saldırılarında acı bilanço artıyor İsrail ordusunun 40 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucunda ölü sayısı 11 bin 320'ye yükselirken, bu sayının 4 bin 650'sinin çocuklardan oluştuğu aktarıldı.

AA & Ensonhaber

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de vahşi bir soykırım yaşanıyor.

İsrail ordusu, bir ayı aşkın süredir bombardımana tuttuğu Gazze'yi adeta yerle bir etti.

Gece gündüz demeden havadan ve karadan saldırılan bölgede, insani ihtiyaçlar dahi karşılanamıyor.

Ölü sayısı artıyor

Yakıt, elektrik, gıda ve birçok eksiğin yaşandığı bölgede binlerce insan can veriyor.

Bölgeden gelen son bilgiye göre ölü sayısı 11 bin 320'ye yükseldi.

Bu sayının 4 bin 650'si çocuklara, 3 bin 145'i de kadınlara ait.

Sivillerin hedef alındığı çatışmalarda çocuk ölümleri bardağı taşıran damla olarak görülüyor.

1,5 milyon kişi yerinden edildi

Bir diğer yandan bölgedeki saldırılar kapsamında 29 bin 200 kişi yaralanırken, 1,5 milyon kişi de yerinden edildi.

Aynı zamanda bin 755'i çocuk olmak üzere 3 bin 600 kişi hakkında da kayıp bildirimi yapıldı.

Saldırılarda son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'si çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.