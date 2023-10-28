Gazze saldırılarında en ağır gece: Katliam dolu 22 gün geride kaldı! Dün gece en ağır bombardımanı yaşayan Gazze'de iletişim tamamen kesildi. İletişimin kesilmesi, İsrail'in dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapmasına hazırlık olarak yorumlanıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Dünya, 22 gündür bir vahşete tanıklık ediyor.

İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de soykırım devam ederken, her yeni günde dehşet görüntüler sosyal medyaya düşüyor.

Şu ana kadar 8 bine yakın insanın can verdiği vahşi saldırılarda ölenlerin çoğu ise çocuk.

Sağlık sisteminin yerle bir olduğu Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor.

İsrail ordusu haftalardır 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi gece gündüz bombalıyor.

Gazze’nin tüm bölgelerini hedef alan İsrail saldırıları dün akşam bölgenin kuzeyine yoğunlaştı.

Obüs saldırılarıyla başladı, hava saldırısıyla devam etti

Akşam saatleri, obüs saldırılarıyla başladı. Ardından Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Hatun Mahallesinde saldırılar yoğunlaştı.

Obüs saldırılarının ardından hava saldırıları geldi.

İsrail, elektriğini kesip yakıt geçişine izin vermediği için karanlığa gömülen Gazze, bombaların ateşiyle aydınlandı.

Ordu, yaklaşık 1 saat boyunca art arda bomba attı.

Gazze'de iletişim tamamen kesildi

Öte yandan abluka altındaki Gazze’de iletişim de tamamen kesildi.

Filistin telekominikasyon şirketi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gazze’deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini açıkladı.

Paylaşımda, İsrail’in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğünü ve Gazze’nin dünya ile bağlantısının kesildiği belirtildi.

"İsrail dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapacak"

Ayrıca Hamas, Gazze’de akşam saatlerinde bombardımanın artması ve iletişimin kesilmesi üzerine, şu cümleleri aktardı;

Gazze Şeridi’nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine akradan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail’in basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir.

DSÖ: Personelimize ulaşamıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, İsrail’in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze’deki personel ve sağlık tesisleriyle hala iletişim kuramadıklarını, çalışanlarının güvenliği konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Bir diğer yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini bildirdi.

"Gazze çok farklı bir yer olacak"

Aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu’nun danışmanı Mark Regev, Amerikan Fox News’e yaptığı açıklamada “kara operasyonu bittiğinde Gazze çok farklı bir yer olacak” ifadelerini aktardı.

Regev, Hamas’a bedel ödeteceklerinin de altını çizdi.