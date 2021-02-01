Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü olarak açıldı

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü olarak açıldı

İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'nda, 4 gün boyunca istisnai geçişlere izin verilecek.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı olarak da bilinen Refah Sınır Kapısı, Mısır ile karşılıklı olarak açıldı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yolcu otobüslerinin çift yönlü açılan Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrılmaya başladığı belirtildi.

SADECE 4 GÜN AÇIK OLACAK

Bakanlık açıklamasında, istisnai durumlar için açılan sınır kapısından geçişlerin, bugünden itibaren 4 Şubat Perşembe gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

Mart ayında koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılan Refah Sınır Kapısı, zaman zaman birkaç günlüğüne açılarak kısmi faaliyet gösteriyor.