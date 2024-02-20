Gazze Şeridi'nde 29 bin hedef savaş uçaklarıyla bombalandı Gazze Şeridi'nde katliamlara devam eden İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana 29 bin hedefi savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurdu.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli hayatını kaybetti, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

29 bin hedef savaş uçaklarıyla bombalandı

İsrail ordusu hava kuvvetleri, faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarının tüm cephelerde 31 binden fazla hedefe hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıların yaklaşık 29 bininin Gazze Şeridi, 1100'ünün kuzeydeki Lübnan sınırında gerçekleştiği aktarılan açıklamada saldırıların geri kalanının nerede düzenlendiğine dair bilgiye yer verilmedi.

Saldırıların yaklaşık 7 bininin 'ani saldırı' olduğu ve kara kuvvetlerinin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Savaş uçaklarıyla yaklaşık 26 bin, askeri helikopterlerle yaklaşık 3 bin 800, insansız hava araçlarıyla (İHA) da yaklaşık 3 bin 800 saldırı düzenlendi" ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği, Gazze konusunda yine birlik olamadı

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 26 üye ülkenin uzlaşısıyla Gazze'de 'sürdürülebilir ateşkese yol açacak acil insani ara' çağrısı yapmakta mutabık kaldıklarını söyledi.

Çağrının oy birliğiyle yapılmadığı için bir AB açıklaması niteliği taşımadığını dile getiren Borrell, ancak yine de birliğin çoğunluğunun fikrini gösterdiği için önemli olduğunu dile getirdi.

Borrell, çağrıya katılmayan ülkenin hangisi olduğunu söylemekten kaçınırken bu ülkenin Macaristan olduğu iddia edildi.