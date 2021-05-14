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    Gazze'de 10 bin ev susuz kaldı

    İsrail'in hava saldırılarında altyapı tesisleri ve su kanalları kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 14.05.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 18:08
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    Gazze'de 10 bin ev susuz kaldı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda, hayatı durma noktasına getirdi.

    Saldırılarda su şebekeleri hedef alınırken, binlerce evde su kesintisi yaşandı.

    Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında çeşitli bölgelerde altyapı tesisleri ve su kanallarının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

    10 BİN EVDE SU KESİNTİSİ YAŞANDI

    Zarar gören altyapı sistemlerinden dolayı 10 bin evde su kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, problemin çözülmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle ortaklaşa acil çalışma başlatıldığına işaret edildi.

    İsrail'in yoğun ve kanlı saldırılarında ayrıca anayolların, caddelerin ve kavşakların da hedef alındığı kaydedildi.

    Gazze de 10 bin ev susuz kaldı #1

    İSRAİL SALDIRISININ BİLANÇOSU

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

    Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

    Gazze de 10 bin ev susuz kaldı #2

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