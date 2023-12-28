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Gazze'de 3 İsrail askeri daha öldürüldü

Gazze'de 3 İsrail askeri daha öldürüldü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 3'ünün de ağır yaralandığı açıkladı.