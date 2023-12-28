Gazze'de 3 İsrail askeri daha öldürüldü

AA
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam devam ediyor.
Şimdiye kadar 21 binden fazla sivil Gazzeli hayatını kaybederken, kara harekatına başlayan İsrail ordusunda da kayıplar artıyor.
3 İsrail askeri daha öldü
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 3 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Toplam ölen asker sayısı 501 oldu
İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501'e yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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