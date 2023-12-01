Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 73 gazeteci hayatını kaybetti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 gazeteci yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarına ilişkin bilgi veren Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in cuma günü gerçekleştirdiği saldırılarda 3 gazetecinin daha öldüğünü belirterek İsrail'in hakikate ışık tutan ve gerçekleri aktaran basın mensuplarını hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Sevabite, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 73'e yükseldiğini kaydetti.

AA kameramanı can verdi

Anadolu Ajansı'nın (AA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde serbest habercisi olarak görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf da İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Savvaf'ın dayısının oğlu Hasan Ismameh, yaptığı açıklamada, "Kameraman Muntasır es-Savvaf, kardeşi Mervan ve bazı akrabaları Gazze Şeridi'nin güneyindeki ed-Durc mahallesinde İsrail bombardımanında şehit oldu" dedi.

Muntasır'ın bombardımanda ağır yaralandığını ve yaklaşık yarım saat ambulans ve sağlık ekiplerini beklediklerini ancak gelmemesi üzerine şahsi bir araçla Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini ifade eden Ismameh, doktorların Muntasır'ın durumunun ağır olduğunu ve çok kan kaybettiğini belirterek tıbbi yetersizlikten dolayı müdahale edemediklerini söyledi.

Ismameh, Muntasır'ın kardeşi ve akrabalarıyla birlikte kentteki el-Batş mezarlığına defnedildiklerini kaydetti.