Gazze'de ABD yapımı mühimmat bulundu İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında Amerikan üretimi mühimmat kalıntılarına rastlandı.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni harabeye çevirdi. Objektiflere yansıyan kareler, Washington'ın yardımının sürdüğünün en önemli delilleri arasında.

Han Yunus'a saldırılar sonrasında bölgede ABD yapımı mühimmat tespit edildi.

Görüntülerde, üzerinde ABD ve ABD Savunma Bakanlığı kısaltması "DOD" yazılı roket ve mühimmat kalıntıları yer alıyor.

Filistinliler: İlk kez bulmadık

İsrail ordusunun kara saldırıları düzenlediği bölgelerde yaşayan Filistinliler, ilk kez ABD yapımı mühimmat kalıntısı bulmadıklarını söylüyor.

İsrail askerlerinin, "karadan saldırdığı bölgelerde geniş çaplı yıkıma yol açmak için bunları kullandığını" belirtiyorlar.

İsrail'e 26 milyar dolar askeri yardım

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan, 4 Haziran'da yapılan açıklamada, ABD'den 25 F-35 savaş uçağı satın alınmasını kapsayan anlaşmanın imzalandığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın nisan ayında imzaladığı dış yardım paketinde 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde İsrail'e 26 milyar dolar askeri destek yer almıştı.

Tel Aviv'e koşulsuz destek

Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 aydır sürdürdüğü saldırılardan, Tel Aviv yönetimine "koşulsuz destek sağlayan" ABD yönetimini sorumlu tutuyor.

Saldırıların bilançosu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli öldürüldü, 83 bin 309 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.