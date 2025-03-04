Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 48 bin 405’e yükseldi

İHA

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldı..

Ancak İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Can kayıplarına ilişkin son verileri Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı.

7 FİLİSTİNLİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu meydana gelen enkaz altında kalan 7 Filistinliye ait cansız bedenin çıkarıldığını ve saldırılarda yaralanan 1 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 405

7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 405’e yükseldiği kaydedildiği açıklamada 11 kişinin de yaralanmasıyla, toplam yaralı sayısının ise 111 bin 835’e yükseldiği belirtildi.