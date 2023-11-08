Gazze'de acı bilanço: Ölü sayısı 10 bini geçti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 569'a yükseldi. Bu sayının 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ünün ise kadın olduğu aktarıldı.

İHA

Gazze'de insani dram yaşanıyor.

Bölgede 7 Ekim günü başlayan saldırılar tüm hızıyla devam ediyor.

İsrail'in ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere yönelik saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Ölü sayısı 10 bini geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569'a, yaralıların sayısının ise 26 bin 475'e yükseldiği belirtildi.

Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 350'si çocuk, 2 bin 550 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

193 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında ayrıca 193 sağlık personeli yaşamını yitirirken, 45 ambulans kullanılamaz hale geldi.

İsrail uçaklarının hedef aldığı 120 sağlık kuruluşu ile yakıt sıkıntısının yaşandığı 18 hastane ve 40 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.

Saldırılarda son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)