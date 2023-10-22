Gazze'de acının beden bulmuş hali görüntülendi Gece boyu bombalanan Gazze'de birçok sivil can verdi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, cenazelerin başında uzun süre gözyaşı döktü.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Saldırılarda sivilleri hedef alan İsrail, hastane, okul ve camileri bombalıyor.

Birçok siyasi tarafından "soykırım" olarak tanımlanan savaş, gün geçtikçe daha da vahşi boyuta ulaşıyor.

Özellikle kadın ve çocukların öldürülmesi ise tepkilerin odağında.

Gece boyu bombalandı

İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, toprağa verilmek üzere Deyr el-Belah kentindeki Aksa Hastanesi morgundan alındı.

İnsanların acı anları

Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

Çocuk ve bebeklerin cesetlerinin fazla sayıda olması ise dikkatlerden kaçmadı.İşte savaşın Gazze'deki gerçek yüzü...