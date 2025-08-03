Gazze'de açlık krizi derinleşiyor: Son 24 saatte 6 kişi yetersiz beslenmeden öldü

Dünyanın gözü önünde insani bir felaket yaşanıyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde Filistinliler yalnızca bombaların değil, açlığın da hedefi olmuş durumda.

KISITLAMALAR AÇLIĞI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

İsrail hükümetinin bölgeye yönelik uyguladığı kısıtlamalar, derinleşen açlık krizinin temel nedeni olarak görülüyor.

Aylarca süren abluka, yardım geçişlerinin engellenmesi ve altyapıya yönelik saldırıların yanı sıra açlık da İsrail güçleri tarafından silah olarak kullanılıyor.

SON 24 SAATTE 6 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Toplam bilançonun da yer aldığı açıklamada, "Böylece açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'ü çocuk olmak üzere toplam 175'e ulaştı" denildi.