Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 457'ye yükseldi

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölümler yaşanıyor...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

457 KİŞİ AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de son 24 saatte biri çocuk, 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 152'si çocuk, 457'ye yükseldiği belirtildi.

GAZZE'DE KITLIK İLAN EDİLDİ

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan beri 37'si çocuk 179 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.

İSRAİL'İN SOYKIRIM SİLAHI: AÇLIK

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.