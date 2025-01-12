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AA & Ensonhaber

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda 46 binden fazla kişi can verdi.

İsrail basınında İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda neredeyse tam bir anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas Sözcüsü Cihat Taha, Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail tarafının buna vereceği cevabı beklediklerini bildirdi.

Taha, Al-Araby Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada ara bulucuların Gazze'de ateşkes müzakereleri ve esir takası konusunda anlaşma taslağının tamamlandığını ve anlaşmanın imzalanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisinin Katar'ın başkenti Doha'ya gelerek son düzenlemeleri onaylamasını beklediklerini açıkladı.

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşıldığı, ateşkes görüşmeleri sürecinin olumlu ilerlediği ve gelecek saatlerin anlaşmaya varılması noktasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan ve hangi yerlerden çekileceği konusunda da mutabakat sağlandı.

İlk aşamada İsrail, Refah sınır kapısından ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Selahaddin Koridoru'ndaki bazı yerlerden çekilecek.

Ateşkesin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in mutabık kalınan bölgelerden çekilmesi planlanıyor.

Ara bulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD, ateşkesin detayları ile uygulanma takvimini ve yürürlüğe girme tarihini açıklamak için ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İSRAİL'İN ASKER ÇEKME PLANLARI ONAYLANDI

Haaretz gazetesinin haberine göre ise İsrail ordusu esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi üzerine Gazze Şeridi'nden askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planları onayladı.

Ordunun yönetim kademesi Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerinden dahil Gazze'den asker çekmek için farklı seçenekleri inceledi.

İsrail ordusu bölgede oluşturduğu çok sayıda altyapı ve mevziye rağmen askerlerini bölgeden tahliye etme kapasitesine sahip olduğunu açıklarken askerlerin Gazze'den hızla çekilmesi de dahil hükümetin yapacağı her türlü anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

TRUMP ATEŞKES İSTİYOR

Takas anlaşması görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steven Witkoff'un cumartesi günü İsrail'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile görüştüğü aktarıldı.

Witkoff, Netanyahu'ya yakında bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Trump'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine atayacağını duyurduğu Witkoff, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önündeki asıl engelin Hamas'ın 20 Ocak'ta Trump yönetiminin göreve başlaması nedeniyle ABD’nin taahhütlerine şüpheyle yaklaşması olduğuna işaret etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırdığı cuma günkü haberinde Tel Aviv'in tüm esirlerin serbest bırakılmasına kadar sürecin devamlılığını sağlamak amacıyla anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri ilk aşama uygulanırken ilerletmeyi kabul ettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEFALARCA KESİNTİYE UĞRADI

İsrail ile Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen esir takası ve ateşkes görüşmeleri Netanyahu’nun dayattığı yeni koşullar nedeniyle daha önce defalarca kesintiye uğramıştı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor.

İsrailli hükümet yetkilileri Gazze'nin bazı bölgelerini işgal etme, tampon bölge oluşturma ve Gazze'de yeni yasa dışı yerleşimler kurulması yönünde açıklamalar yaparken Hamas, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasını kabul etmek, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve saldırıların tamamen durdurulmasını istiyor.

İsrail'de muhalefet ve esir yakınları ise Netanyahu’yu ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasına engel olmakla suçluyor.