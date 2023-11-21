Gazze'de bebeğini kaybeden acılı baba: Doğumdan önce ölüm belgesini aldım İsrail saldırılarında anne karnındaki bebeğini kaybeden baba, "Yardımlarınıza da gerek kalmadı, doğum belgesinden önce ölüm belgesini aldım" diyerek feryat etti.

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ensonhaber.com

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları 46’ncı gününde de hız kesmiyor.

7 Ekim günü başlayan vahşi saldırılar bu güne kadar 13 bini aşkın kişinin canına mal oldu.

Bu oranın büyük bir çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluşması ise bardağı taşıran damla olarak nitelendiriliyor.

Sivilleri hedef alan İsrail ordusu, her geçen gün soykırımının boyutunu daha da derinleştiriyor.

Bebeğinin doğum belgesinden önce ölüm belgesini aldı

Bölgeden gelen acı görüntüler ise yürekleri dağlıyor.

Bu kez gelen görüntü bir babadan.

Henüz bebeği doğmadan anne karnında hayatını kaybeden baba, acı içinde feryat etti.

Babaya, bebeğinin doğum belgesinden önce ölüm belgesi verildi.

"Yardımlarınıza gerek kalmadı"

Ölüm belgesini yırtan baba, Refah Sınır Kapısı'nı dahi açamayan ülkelere seslendi.

“Yardımlarınıza da gerek kalmadı, doğumdan önce ölüm belgesini aldım.” diyerek feryat eden baba, bebeğinin cesedine son kez sarıldı.