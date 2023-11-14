Gazze'de bebekler ölümle burun buruna: Vücut ısıları için folyoya sarıldılar Bölgenin en büyüğü olan Şifa Hastanesi'nin işlevini kaybetmesi sonucunda bebekler ilkel yollarla hayatta tutulmaya çalışılıyor. Yenidoğan ünitesinde ısı için folyo kullanılıyor.

ensonhaber.com

İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım niteliğini taşıyan saldırıları 39’uncu gününde devam ediyor.

Bölgede hayat durma noktasına gelirken, temel ihtiyaçlar karşılanamaz durumda.

Öyle ki bombardıman sonucunda yaralanan kişilerin tedavi görebileceği hastane bile saldırı altında.

Bölgede sağlık sistemi yerle bir olurken, yaralılar bahçelerde tedavi edilmeye çalışılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, bölgenin en büyüğü olan Şifa Hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Dünya sessiz kalamaz"

Durumu “korkunç ve tehlikeli” olarak nitelendiren Direktör, “Güvenli bir sığınak olması gereken hastanelerin ölüm, yıkım ve umutsuzluk sahnelerine dönüşmesine dünya sessiz kalamaz.” dedi.

Bir diğer yandan hastanede elektrik yetersizliği nedeni ile 6 bebeğin hayatını kaybettiği de biliniyor.

Bebekler folyoya sarıldı

Hastane işlevini kaybederken yenidoğan ünitesindeki bebeklerin hayatı da tehlikede.

Doktorlar, imkansızlıklara karşı savaşırken, bebekleri ölmemeleri için folyolara sarıyor.

Ayrıca folyoya sarılan bebeklerin yanına sıcak su bırakılarak ısılarını korumaları sağlanmaya çalışılıyor.

Bir diğer yandan oksijen kalmaması sebebiyle bebeklerin kuvözlerden çıkarıldığı belirtildi.