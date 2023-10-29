Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı, 302 artarak 8 bin 5'e yükseldi.

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'de adeta soykırım yapıyor..

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, abluka altındaki Gazze'yi gece gündüz bombalıyor..

23 gündür ağır saldırıların yaşandığı Gazze'de, hastaneler, okullar, camiler, pazarlar vuruluyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırıda can verenlerin çoğu yaşlı, kadın veya çocuk...

Can kaybı artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı saldırılarda ölenlerin sayısının son 24 saatte 302 artarak 8 bin 5'e yükseldiğini bildirdi.

Bunların 3 bin 342'si ise çocuk..

1 milyondan fazla kişi evini terk etti

Öte yandan saldırılar ve İsrail'in tehditleri nedeniyle 1 milyon 500 bin kişi evlerini terk ederek barınma merkezleri, hastaneler ve kamu tesislerine sığındı.

Saldırılarda ayrıca, 79 hükümet binası, 38 cami, 3 kilise ve 189 okul bombalandı. Okullardan 25'i hizmet dışı kaldı.