Gazze'de bölgeyi bombaların patlamasıyla çıkan alevler aydınlatıyor İsrail’in abluka altında tuttuğu ve 7 Ekim’de elektriğini keserek yakıt girişine de izin vermediği Gazze Şeridi, akşam olunca derin bir karanlığa gömülüyor.

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İsrail, 2007’den bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadı Gazze Şeridi'ni bombardımana tutmaya devam ediyor...

Gazze havadan, karadan ve denizden abluka altında.

Öte yandan 7 Ekim’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı “Aksa Tufanı” saldırılarının ardından Gazze’ye giden elektriği de kesti.

İsrail yönetimi, Gazze’ye 20 gündür yakıt girişine de izin vermiyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin büyük çoğunluğu, geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor.

Gazze şeridi karanlığa bürünüyor

Yakıtın bitme noktasına geldiği Gazze Şeridi, akşam olunca derin karanlık bürünüyor.

Bölgenin bu durumu, İsrail’in Sderot şehrinden de net bir şekilde görülüyor.

Sınırın İsrail tarafındaki yerleşim yerlerinde, ışıklar nispet edercesine geceyi aydınlatırken, Gazze’nin kuzeyinde ise birkaç evden çıkan zayıf ışık hariç derin bir karanlık hakim.

Bombalar kenti aydınlatıyor

Gecenin karanlığını, zaman zaman İsrail’in Gazze’ye attığı bombaların patlamasıyla çıkan alevler aydınlatıyor.

Gazze'deki sağlık sistemi çöktü

Elektrik sıkıntısı nedeniyle Gazze’deki sağlık sistemi çökmüş durumda, hastaneler acil servis hariç diğer birimlerini kapatmak zorunda kaldı.

Bu hastanelerin yakıtının da bitme noktasına geldiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük risk altında olduğu belirtiliyor.

İsrail yönetimi, tüm bu yaşananlara rağmen başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kamuoyundan gelen çağrılara kulak tıkıyor ve Gazze’ye yakıt girişine izin vermeyeceğini dile getiriyor.

İsrail’in gelecek günlerde yakıt girişine izin vermemesi halinde, Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi daha da zor günlerin beklediği kaydediliyor.