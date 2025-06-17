Gazze'de can kaybı 55 bin 493'e yükseldi

İHA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin son verileri yayınladı.

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 sivilin cansız bedeninin ve 397 yaralının ulaştığını, cenazelerden 6'sının daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait olduğu bildirdi.

CAN KAYBI SAYISI 55 BİN 493'E ÇIKTI

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 5 bin 194 Filistinlinin öldürüldüğünü, 17 bin 279 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 55 bin 493'e, yaralı sayısının da 129 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

SON 24 SAATTE 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 59 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 397'ye, yaralı sayısı ise 3 bin 31'e yükseldi." denildi.