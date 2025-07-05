Gazze'de can kaybı 57 bin 338'e yükseldi

İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 70 can kaybı kayıtlara geçti, 332 kişi yaralandı.

SON 24 SAATTE 54 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca son 24 saat içinde sözde insani yardım dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı.

Sözde yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 743'e, yaralananların sayısı 4 bin 891'e yükseldi.

CAN KAYBI 57 BİN 338'E ÇIKTI

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 780'e, yaralı sayısı ise 23 bin 916'ya yükseldi.

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 338'e, yaralı sayısı ise 135 bin 957'ye ulaştı.

UNRWA'DAN YAKIT KRİZİ UYARISI

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de tükenme noktasına gelen yakıt krizinin yol açabileceği insani krize dikkat çekildi.

Açıklamada, şu sözler kullanıldı: