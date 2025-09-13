Gazze'de can kaybı 64 bin 803'e yükseldi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

İnsani bir felaketin yaşandığı bölgede su ve gıdaya ulaşmak abluka nedeniyle neredeyse imkansız.

TOPLAM CAN KAYBI 64 BİN 803 OLDU

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 205 kişi ise yaralandı.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 64 bin 803'e, yaralı sayısı 164 bin 264'e ulaştı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 253'e, yaralananların sayısı ise 52 bin 223'e yükseldi.

YARDIM BÖLGELERİ HEDEF TAHTASI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı 2 bin 76'ya çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 484'e, yaralananların sayısı 18 bin 117'ye yükseldi.

AÇLIKTAN 7 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

İsrail'in yardım girişini büyük ölçüde kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı sayısı 145'i çocuk olmak üzere 420'ye yükseldi.