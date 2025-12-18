Gazze'de can kaybı 70 bin 669'a yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

SON 48 SAATTE 14 SİVİL DAHA YARALANDI

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşı ile 14 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 395 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 395 kişinin öldüğü, bin 88 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 634 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

CAN KAYBI SAYISI 70 BİN 669'A YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 669, yaralıların sayısının ise 171 bin 165 olduğu belirtildi.