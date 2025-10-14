Gazze'de can kaybı son 24 saatte 44 artarak 67 bin 913’e çıktı

Gazze'de ateşkes sağlansa da can kayıpları devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in, ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 68 BİNE DAYANDI

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38’i enkaz altından çıkartılan 44 ölü ve 24 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 913'e, yaralıların sayısının 170 bin 134'e yükseldiği ifade edildi.

TARİHİ İMZALAR ATILDI

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası dünya liderleri, Gazze Zirvesi için bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.