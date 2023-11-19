Gazze'de can verenler için toplu mezar kazıldı İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden onlarca Filistinli için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler toplu mezarlara defnedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İsrail ordusu, 44 gündür aralıksız olarak Gazze'ye saldırıyor.

Saldırılar devam ederken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Toplu mezar kazıldı

Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da kaybettikleri yakınlarını toplu mezar kazarak defnediyor.

Onlarca Filistinli bugün, İsrail saldırılarında kaybettikleri yakınları için Maghazi ve Bureij mülteci kampları arasındaki bölgede cenaze töreni düzenledi.

Törendekiler gözyaşlarına hakim olamazken, cenazeler kazılan toplu mezarda yan yana defnedildi.

Can kaybı yükseliyor

Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Sözcüsü İsmail Al-Thawabta, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 5 bini çocuk, 3 bin 300’ü kadın olmak üzere 12 bin 300’e yükseldiğini açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)