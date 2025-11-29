Gazze’de çocuklar, ıslanmış çadırlarda uyuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Han Yunus’un El-Mevasi bölgesindeki onlarca çadır yoğun yağış sonucu su altında kalırken bazı çadırlar sürüklenip yıkıldı, bazıları ise kuvvetli rüzgârda uçtu.

Şiddetli yağışlar bölgedeki altyapısızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Han Yunus’taki Kuveyt Sahra Hastanesi’ne yağmur suları doldu; sosyal medyada hastaneyi temizleme çalışmalarına dair görüntüler paylaşıldı.

HAN YUNUS FELAKET HALİNDE

Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Lakan, AA’ya yaptığı açıklamada bölgedeki tabloyu “ciddi anlamda felaket” olarak nitelendirdi.

Lakan, İsrail’in iki yıl süren saldırılarında yol, su ve kanalizasyon altyapısının büyük kısmını tahrip ettiğini, yağmur suyu tahliye sisteminin ise neredeyse tamamen kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

Kentte yerinden edilenler ve sakinlerle birlikte yaklaşık 900 bin kişinin bulunduğunu belirten Lakan, bu insanların hem kötü hava koşulları hem de altyapı çöküşüyle mücadele ettiğini aktardı.

ALTYAPININ YÜZDE 90'I İFLAS ETTİ

Sözcü Lakan, saldırılarda 220 bin metre yol hattının tahrip edildiğini ve altyapının yüzde 90’ından fazlasının çöktüğünü kaydetti.

Belediye ekiplerinin sınırlı imkânlarla çalıştığını söyleyen Lakan, yaşanan manzarayı “karanlık ve trajik bir sahne” sözleriyle özetledi.

SU BASKINLARI ÇADIRLARI VURDU

Yağış, Han Yunus’un batısındaki Attar, Nısf bölgeleri ve Kubbe Camii çevresindeki çadırları da su altında bıraktı. Belediye ekipleri, yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı alanlarda biriken suları tahliye etmeye çalışıyor.

Belediye, mevcut hizmetlerin sürdürülebilmesi için acil olarak ekipmana, sağlık ve su tesislerini çalıştıracak yakıta ihtiyaç olduğunu duyurdu.

KANALİZASYON AĞI TAMAMEN ÇÖKMÜŞ DURUMDA

İsrail saldırıları sırasında 2 atık su arıtma tesisi ve 1900 kanalizasyon giderinin yok edildiğini belirten Lakan, altyapının yüzde 85’inden fazlasının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Uluslararası topluma, “yerinden edilmiş kişilerin hayatlarını kurtarmak için acilen harekete geçin” çağrısında bulundu.

FİLİSTİNLİLER YAĞMUR ALTINDA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Bölgede son 10 günde ikinci kez yaşanan sağanak, çadırların büyük kısmını suya gömdü. Yağışlar, iki yıldır süren saldırıların derinleştirdiği insani krizi daha da ağırlaştırdı.

Gazze’de yüzbinlerce insanın barınma alternatifi olmadığı için çadırların su alması büyük bir felakete dönüşüyor. Bölgenin en temel ihtiyacının karşılanabilmesi için 300 bin çadır ve prefabrik yaşam ünitesi gerektiği ifade ediliyor.

"ÇOCUKLARIM ÜŞÜMESİN DİYE SULARI TENCERELERLE BOŞALTTIM

Gazze kent merkezindeki Yermuk Stadyumu ve Cibaliya Kampı da yağıştan etkilendi. Çadırlarını su basan Filistinliler eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Su baskınıyla mücadele eden Filistinli anne Nura Yusuf, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Çocuklarım hasta olmasın diye çadırda biriken suları tencerelerle dışarı atmak zorunda kaldım. Kışın çadırlarda yaşamak çok zor.”