Gazze'de cuma namazı: Filistinliler hasar gören camide saf tuttu

- İsrail saldırılarının ardından Gazze'de ateşkes sağlandı.
- Yaralanmış olan Faruk Camii'nde Filistinliler cuma namazını kıldı.
- Ateşkes, Mısır'da yapılan müzakerelerin ardından 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.
Gazze'de 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları, ateşkesin sağlanmasıyla son buldu.
Filistinliler, ateşkesin ardından enkaza dönen kentte hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
GAZZE'DE CUMA NAMAZI
İsrail ordusunun ateşkesin ardından çekildiği Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda cuma namazı kılındı.
Filistinliler, İsrail saldırıları sonucu hasar gören Faruk Camii'nde ve çevresinde saf tuttu.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.