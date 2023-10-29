Gazze'de dükkanları bombalanan esnaf, ürünlerini sokakta sarıyor İsrail saldırılarında dükkanları yıkılan Maghazi Mülteci Kampı esnafları, ürünlerini tezgahlarda satmaya başladı.

İHA

İsrail Gazze Şeridi’ne saldırılarını 23'üncü gününde de sürdürüyor.

Bölgeyi havadan ve denizden bombardımana tutan İsrail ordusu, saldırılarını gittikçe genişletiyor. Saldırılar nedeniyle çok sayıda dükkan da yerle bir oldu.

Ürünler sokakta satılıyor

Gazze Şeridi’ne bağlı Deir al-Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda onlarca dükkanın bulunduğu çarşıya düzenlenen saldırının ardından dükkan sahipleri sebze ve meyve gibi ürünlerini sokaklara kurdukları tezgahlarda satmaya başladı.

Maghazi Mülteci Kampı’nda yaşayan Ahmed Aslan, kuzeyden binlerce kişinin geldiğini ve kamptaki nüfusun iki katına çıktığını söyledi.

"Alışveriş büyük bir sorun"

Aslan, ürün azlığı ve fiyatların yüksek olması nedeniyle alışverişin büyük bir sorun haline geldiğini ifade etti.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 3 bin 342’si çocuk ve 2 bin 62’si kadın olmak üzere 8 bin 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)