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Gazze'de 'Dünya İnsan Hakları Günü' unutuldu: Bombalar durmuyor...

Gazze'de 'Dünya İnsan Hakları Günü' unutuldu: Bombalar durmuyor... 7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, İsrail ordusu '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde' de Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. İşte bölgeden acı kareler...