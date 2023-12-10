Gazze'de 'Dünya İnsan Hakları Günü' unutuldu: Bombalar durmuyor...

Dünya, tam 2 aydır Gazze'deki soykırımı izliyor.
İsrail ordusu, sistematik olarak yıllardır abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor.
Siviller saldırılarda ilk hedef oluyor.
Gazze halkı acı içinde...
Bugün ise '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü.' Sosyal medya ve televizyon ekranlarında dikkat çekilen günde, Gazze halkı unutuluyor.
Bugün de İsrail havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
Can kaybı 18 bine yaklaştı
Gazze halkının haklarının yok sayıldığı günde bilanço giderek ağırlaşıyor. Kadınlar ve çocuklar, ailelerinin gözleri önünde hayattan koparılıyor.
Bölgenin yüzde 60'ı neredeyse enkaza döndü. Binlerce bina, okul, hastane ve camiler yok edildi.
Son 24 saatte öldürülenlerin sayısı ise 213 artarak 17 bin 700'e yükseldi.
Yaralananların sayısının ise 48 bin 780'e çıktı.
10 Aralık'ta Gazze...
İşte Dünya İnsan Hakları Günü'nde unutulan Gazze'den acı kareler...
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