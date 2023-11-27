Gazze'de esir takasında 4. gün: 11 İsrailli esir daha serbest bırakıldı İsrail ordusu, 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini açıkladı. 33 Filistinli esirin de serbest bırakılması bekleniyor.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Hamas baskınını bahane ederek 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşattığı sivil katliamda esir takası ve insani yardımlar için "ara" verildi.

İsrail ordusu, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

33 Filistinli esir bırakılacak

Hamas, ilerleyen saatlerde İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin listesini aldıklarını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan 3'ü kadın, 30'u çocuk olmak üzere 33 esirin listesinin teslim alındığı belirtildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İnsani ara 2 gün daha uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı bu akşam yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.