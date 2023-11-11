Gazze'de gelinen son nokta: Yakıt yetersizliği kuvözdeki 39 bebeği hayattan kopardı Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Gazze'de insani dram yaşanıyor.

7 Ekim'den bu yana bölgeyi bombalayan İsrail ordusu, operasyonlarını üst levele çıkardı.

Gece gündüz demeden Gazze'yi bombalayan İsrail için çocuk, kadın, yaşlı fark etmiyor.

Gelen son bilgilere göre can kaybı sayısı 11 bini geçerken, bu sayının büyük bir oranı da çocuklara ait.

Hastaneler hedef alınıyor

İsrail savaş uçakları bu kez yeniden saldırı altındaki kişilerin sığındığı, ve hali hazırda yaralıların tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini bombaladı.

Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı

Bir diğer yandan Gazze'deki sağlık bakanlığı, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki hareket eden her şeyi hedef almasıyla birlikte, hastanenin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Aynı zamanda Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." ifadelerini aktardı;

39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle öldü

Yaşanan saldırıların en acı tarafı ise yine sağlık bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bu habere göre, Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Durum öyle bir hal aldı ki, yakıt yetersizliği, bebekleri hayattan kopardı.

"Keskin nişancılar hareket eden her şeyi öldürüyor"

Bir diğer yandan sağlık bakanı yardımcısının açıklamaları da ortaya çıktı.

O açıklamada şu cümleler kullanıldı;

Hiç kimse hastanenin etrafında hareket edemiyor, keskin nişancılar her yere konumlanmış durumda, ayrıca dronelar hareket eden herhangi bir kişiyi hedef alıp öldürüyor.

"Ölüleri bile gömemeyiz"

Mühendislik ekibinden biri keskin nişancı tarafından vuruldu, boynundan vuruldu. Felç oldu şimdi ölmek üzere.



Tamamen mahsur kaldık, dış dünyadan koptuk ve hepsinden önemlisi tıbbi kaynaktan mahrum kaldık. Ölüleri bile gömemeyiz

Biriken cenazeler hastaneye defnedilmeye çalışılacak

Filistin devlet televizyonunun Telegram kanalındaki habere göre, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Selmiye ise ölenler için bir başka senaryoyu ele aldı.

Hastanede hayatını kaybeden ancak defnedilemeyen Filistinlilere ait cenazelerin çokluğuna işaret eden Ebu Selmiye, "Biriken şehit cenazelerini, İsrail ordusunun muhitini aralıksız bombaladığı hastanenin içinde defnetmeye çalışacağız." diye konuştu.

Gazze'den yayın yapan Aksa televizyonuna konuşan Şifa Hastanesindeki bir doktor ise, Şifa Hastanesi'nin bombardımana tutularak hizmet dışı kalmasını yineledi.