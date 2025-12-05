Romanya'da film sahnesi gibi kaza: İki aracın üzerinden uçtu

- Romanya'nın Oradea kentinde bir araç kavşağa çarparak hızla havalandı.
- Araç, iki aracın üzerinden geçerek akaryakıt istasyonu girişine düştü ve sürücü hafif yaralandı.
- Yerel medya, sürücünün sağlık sorunu nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini bildirdi.
Romanya'da film gibi kaza...
Oradea kentinde hızla ilerleyen bir araç, kavşağa çarparak havalandı.
KARŞI KAVŞAKTAN UÇARAK GEÇTİ
Karşı şeriden giren araç, 2 aracın üzerinden uçup akaryakıt istasyonunun girişine düştü.
O anlar kameraya saniye saniye yansırken, 55 yaşındaki sürücü araçta sıkıştı.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Olayda can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Yerel medya, sürücünün sağlık sorunu yaşadığını, daha sonra aracın kontrolünü kaybettiğini aktardı.