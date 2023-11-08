Gazze'de görev yapan ABD'li hemşire deneyimlerini anlattı Saldırı altındaki Gazze'de bir süre bulunan hemşire, 50 bin Filistinlinin sığındığı kampta yalnızca 4 tuvaletin bulunduğunu, hastane kalabalıklığından dolayı çocukların tedavi edilmeden taburcu edildiğini vurguladı.

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ensonhaber.com

Gazze'de bir ayı aşkın süredir soykırım yaşanıyor.

İsrail ordusunun saldırıları her geçen gün biraz daha hız kazanıyor.

Bu kapsamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bini geçmiş durumda.

Bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'de bir süre bulunan ABD'li hemşire Emily Callahan, yaşadığı şeyleri anlattı.

Kalbinin Gazze'de kalacağını vurgulayan hemşire, Filistinlilerin cesareti karşısında büyülendiğini de söyledi.

50 bin kişinin kaldığı kampta 4 tuvalet vardı

İşte o açıklamalar;

50 bin Filistinlinin sığındığı kampta sadece 4 tuvalet vardı ve biz de burada yaşıyorduk. Ortalıkta kolu bacağı kopmuş, açık yarası bulunan insanlar geziyordu. Ebeveynler, yaralı çocuklarını bize getirip “lütfen yardım eder misiniz” diye yalvarıyordu.

"Boynunda ve yüzünde korkunç yanıklar olan çok fazla çocuk vardı"

Ailemle olduğum için biraz rahatladım. 26 günü ilk defa kendimi güvende hissediyorum. Ancak dönmüş olmam bana mutluluk vermiyor. Çünkü dönmüş olmam oradaki insanları arkada bırakmam demek. Gazze’de görev yaptığım hastanede 35 bin yerinden edilmiş sivil sığınmıştı. Boynunda ve yüzünde korkunç yanıklar olan çok fazla çocuk vardı. Hastaneler kalabalık olduğu için bu çocuklar tedavi edilmeden gönderiliyordu. Kamplarda su bile yoktu.

"Filistinliler şimdiye kadar tanıştığım en inanılmaz insanlardan bazılarıydı"