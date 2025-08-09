Gazze'de havadan atılan yardımlar can alıyor: Toplam 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de insanlık dramı...

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda can kaybı her geçen gün artarken, bölgede gıda krizi de yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırıma devam ettiği Gazze'de hava yoluyla bölgeye gönderilen yardımların düşmesi ise can kayıplarına yol açıyor.

CAN KAYBI 23'E YÜKSELDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırıma devam ettiği Gazze'de hava yoluyla bölgeye gönderilen yardımların düşmesi sonucu can kaybının 23'e ve yaralı sayısının 124'e ulaştığı bildirildi.

"HAVA YOLUYLA YAPILAN YARDIMLARIN ÇOĞU ZORLA BOŞALTILAN MAHALLELERE DÜŞÜYOR"

Açıklamada, "Hava yoluyla yapılan yardımların çoğu İsrail işgali altındaki bölgelere veya zorla boşaltılan mahallelere düşüyor. Bu yüzden (yardımlara) yaklaşanlar doğrudan hedef alınma ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor." ifadelerine yer verildi.

Hava yoluyla Gazze'ye daha önce gönderilen yardımların bir kısmının denize düştüğü ve olayda 13 Filistinlinin boğulduğu hatırlatıldı.

AÇLIK VE SUSUZLUK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ablukası sebebiyle yardımların havadan gönderilmesine konusunda "insanlık dışı yöntemin tehlikeli olduğu" uyarısını yaparak, Gazze'ye ulaşması gereken gıda, bebek maması, ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere yardımların kara sınırlarından güvenli ve yeterli geçişini talep etti.

İsrail’in abluka ve saldırıları altında bulunan Gazze, yaygın açlık, su ve tıbbi malzeme sıkıntısı gibi insani felaketle karşı karşıya.

Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail’in "açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını" ifade ediyor.