Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 11 bin 180 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda öldürülenlerin 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü ise kadın...

AA & Ensonhaber

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 37 gündür devam eden İsrail ordusu ev, okul, hastane, cami, kilise bakmaksızın tüm bölgeyi bombalıyor.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki son duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana bölgede öldürülenlerin sayısı 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 180'e çıktı.

Saldırılarda 198 sağlık personeli, 20 sivil savunma görevlisi ve 49 gazeteci hayatını kaybetti.

28 binden fazla yaralı var

Ayrıca saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı 28 bin 200'e çıktı.

İsrail'in Gazzeli ailelere karşı bin 142 katliam gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada enkaz altında yaklaşık bin 700'ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

22 hastane ve 49 sağlık merkezi işlevsiz hale geldi

İsrail'in özellikle hastaneleri hedef aldığı ve sağlık ekiplerine yönelik tehdit oluşturduğu aktarılan açıklamaya göre saldırılar sonucu Gazze'de 22 hastane ve 49 sağlık merkezi çalışmayı durdurdu, 53 ambulans da hedef alındı.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, gün içerisindeki açıklamasında İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hasta ve yaralılara ulaşılamadığı için ölü ve yaralı sayısının tespit edilemediğini ifade etmişti.