Gazze'de hayatını kaybedince tanınmak için isimleri vücutlarına yazılan çocuklar öldü İsrail saldırıları sonrasında Gazze'de aileleri tarafından tanınmak için bileklerine isimleri yazılan çocuklar hayatlarını kaybetti.

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ensonhaber.com

Gazze'den acı yükseliyor....

İsrail'in ablukası altında olan Gazze'de her geçen gün vahşetin görüntüleri artıyor.

Yaklaşık 5 bin sivilin hayatını kaybettiği savaş 16'ıncı gününde de acı görüntülere şahit oldu.

İsrail okul ve hastane gözetmeksizin tüm sivileri vurarak savaş ihlali yapıyor.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Aileler çocuklarını tanıyamadı

Bunların yanı sıra saldırı sonrasında yaşamını yitirenlerin bazılarının kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.

Bu durumda Gazzelilerin endişelerine bir yenisinin eklendiği ve çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanınmamaktan korkar hale geldiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan acı saldırının ardından Şifa Tıp Kompleksine sığınan yetişkinler ve çocuklar, bu endişelerine kendilerince bir çözüm buldu.

Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların bileklerine isimlerini yazmaya başladı.

İsimleri bileklerine yazılan çocuklar öldü

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Paylaşılan bir videoda bileklerine isimleri yazılan çocukların cansız bedenleri görüntülendi.