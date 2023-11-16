Gazze'de her geçen gün ölü sayısı artıyor İsrail'in Gazze'de 40 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 710'u çocuk, 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

AA & Ensonhaber

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de vahşi bir soykırım yaşanıyor.

İsrail ordusu, bir ayı aşkın süredir bombardımana tuttuğu Gazze'yi adeta yerle bir etti.

Gece gündüz demeden havadan ve karadan saldırılan bölgede, insani ihtiyaçlar dahi karşılanamıyor.

Yakıt, elektrik, gıda ve birçok eksiğin yaşandığı bölgede binlerce insan can veriyor.

Sivillerin hedef alındığı çatışmalarda çocuk ölümleri bardağı taşıran damla olarak görülüyor.

Ölü sayısı artıyor

Bölgeden gelen son bilgiye göre ölü sayısı 11 bin 500'e yükseldi.

Bu sayının 4 bin 710'unun çocuklara, 3 bin 160'ının kadınlara ait olduğu aktarıldı.

Bir diğer yandan 29 bin 800 kişinin yaralandığı biliniyor. Yaralıların yüzde 70'inden fazlası ise çocuk.

Aynı zamanda bin 770'i çocuk olmak üzere 3 bin 640 kişi hakkında ise kayıp bildirimi yapıldı.

Hastane saldırıları devam ediyor

Bir diğer yandan İsrail, uluslararası örgütler ve çeşitli ülkelerden tepki görmesine rağmen hastanelere de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen çocuklar, yeni doğanlar ve hastanede tedavi altına alınanların son durumları hakkındaki bilgiler derlendi.

Saatte 5 çocuk ölüyor

Şifa, Endonezya, Nasr Çocuk, Rantisi Çocuk, El-Avde Çocuk ve Kudüs hastaneleri ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail, hastanelerin hizmet dışı kalmasıyla pek çok yaralının, çocuğun ve hastanelere sığınanların ölümüne neden oluyor.

Buna göre İsrail'in saldırılarında Gazze'de saatte 5 çocuk hayatını kaybediyor.

"Bir yılda yaşamını yitiren çocuklardan daha fazla"

Merkezi İngiltere'de bulunan sivil toplum kuruluşu Save The Children'dan yapılan açıklamada, Filistin'de öldürülen çocuk sayısının, dünya genelinde 2020, 2021 ve 2022'de meydana gelen çatışmalar nedeniyle, bir yılda yaşamını yitiren çocuklardan daha fazla olduğu belirtildi.

Gazze'de doğum yapan kadınların yaklaşık yüzde 15'inin hamilelik veya doğumla ilgili komplikasyonlar yaşamasının "muhtemel" olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Gelecek ay 5 bin 500 hamile kadının doğum yapacak"

Save the Children, Gazze'de bu yıl 66 binden fazla bebeğin doğmasının beklendiğini ve insanların temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum bırakıldığı bir dönemde gelecek ay 5 bin 500 hamile kadının doğum yapacağını tespit etti. Temiz su kıtlığı yaşanıyor, gıda ve ilaçlar azalıyor. Hali hazırda ciddi zorluklarla karşı karşıya olan hastaneler ve sağlık tesisleri saldırı altında ve bu durum hamile kadınlar ile yeni doğanlar dahil binlerce hastayı ciddi tehlike altında bırakıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) verilerine dayanarak, Gazze'de 50 bin hamile kadın olduğunu ve her gün 180'den fazlasının doğum yaptığını açıkladı.

Saatte 7 bebek doğuyor

İsrail'in Gazze'ye devam eden hava ve kara saldırılarında, bombardıman altında saatte ortalama 7 bebek dünyaya geliyor.