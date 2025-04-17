Gazze'de iki haftalık kesintinin ardından yeniden su verilmeye başlandı

AA

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor...

İsrail saldırılarının neden olduğu yıkım nedeniyle Gazze kentinde ana su hattı iki haftadır arızalıydı.

Yaşanan gelişmede, Ramallah’taki Filistin Su İdaresi'nden sevindiren haber geldi.

"TEKNİK EKİPLERİMİZ, YENİDEN SU AKIŞINI SAĞLAMAYI BAŞARDI"

Ramallah’taki Filistin Su İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Teknik ekiplerimiz, Gazze kenti mahallelerine yeniden su akışını sağlamayı başardı." ifadelerine yer verildi.

Gazze kentinin doğusundaki ana su bağlantısı için acil onarım ve bakım çalışmalarının tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, Gazze'ye İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Filistin Su İdaresi ekiplerinin söz konusu hattın bakım ve onarımını üçüncü kez gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

HAT KENTİN YÜZDE 70'İNE SU VERİYOR

İsrail'in ana su bağlantısını sağlayan hattı 4 Nisan'da hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bu hattan kentin yüzde 70'ine su verildiği ve bu suyun 1 milyon kişiye ulaştığı kaydedildi.