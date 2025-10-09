Gazze'de iki yıldaki yıkım havadan görüntülendi

İsrail, Gazze'de soykırım yaptı...

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren saldırılarda, Gazze adeta bir enkaza döndü.

Gazze'de yıkım artık saklanamaz bir hale geldi.

ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

Hamas ile İsrail, Mısır'da günlerdir süren ateşkes müzakerelerinde sonunda anlaşmaya vardı.

Ancak ateşkese rağmen Gazze'de bombardıman sürüyor.

Anlaşma metninin ise İsrail tarafından yerel saatle 12.00'de imzalanacağı aktarıldı.

YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki saldırıların neden olduğu geniş çaplı yıkım havadan kaydedilirken öncesi ve sonrası görüntüler, acı gerçeği insanlığın yüzüne adeta çarpıyor.

GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Saldırıların öncesi ve sonrası alınan görüntüler, şehrin önemli bir kısmının enkaza döndüğünü ve birçok binanın tamamen yok olduğunu gözler önüne serdi.

Yıkım; hastaneler, okullar ve ibadet yerleri gibi kritik altyapıyı da etkiledi, böylece bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi.

CAN KAYBI SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

8 Ekim verilerine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 10 can kaybı kayıtlara geçti, 61 kişi ise yaralandı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 588'e, yaralananların sayısı ise 57 bin 800'e yükseldi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 67 bin 183'e, yaralı sayısı 169 bin 841'e ulaştı.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM FAALİYETLERİNDE CAN KAYBI 2 BİN 613'E ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 613'e, yaralananların sayısı ise 19 bin 164'e yükseldi.