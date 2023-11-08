Gazze'de insani yardım konvoyuna ateş açıldı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoya ateş açıldığını bildirdi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in hedef gözetmeksizin saldırdığı Gazze Şeridi'nde 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım alanında çalışanlara saygı duyulması çağrısında bulunuldu.

İnsani yardım konvoyuna saldırı

Gazze'de tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk gereği insani yardım faaliyetlerinde bulunanları koruması istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani yardım konvoyuna ateş açılmasını kınamakta ve esefle karşılamaktadır. Bugün Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açılmasından derin kaygı duyuyoruz.

Saldırının kimler tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi.