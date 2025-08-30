Gazze’de İsrail askerleri pusuya düştü: Çok sayıda ölü var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne başlattığı işgal operasyonunda beklenmedik bir darbe aldı.

İSRAİL'E AĞIR DARBE

Kara saldırılarında tanklar ve iş makineleri yoğun topçu ve hava desteğiyle ilerleyen İsrail ordusu Zeytun mahallesinde Kassam Tugayları’nın direnişi ile karşılaştı.

Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede Kassam Tugayları’nın İsrail güçlerine pusu kurduğu bilgisi İsrail medyasında yer aldı.

Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 4 İsrail askeri öldü.

Çok sayıda İsrail askerinin de yaralandığı çatışma bölgesine İsrail helikopterleri yaralı askerleri almak için iniş yaptı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre çatışmada en az 4 İsrail askerinin Hamas’ın elinde olabileceği düşünülüyor.

HANNİBAL PROTOKOLÜ DEVREDE

Yaşanan sıcak çatışmanın ardından İsrail ordusunun, Zeytun mahallesindeki pusu sırasında askerlerin esir düşmesini önlemek için Hannibal Protokolü'nü devreye soktu.

Hannibal Protokolü, bir İsrail askeri düşman tarafından esir alınırsa, o askerin kaçırılmasını engellemek için tüm bölge yoğun ateş altına alınacağı anlamına geliyor.