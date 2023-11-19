Gazze'de İsrail zulmü: Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attılar Gazze'de bulunan hükümet, İsrail'in kentin batısında bulunan Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attığını ve hastaları kaderleriyle baş başa bıraktığını açıkladı.

AA

Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik zulmü 7 Ekim'den beri devam ediyor.

Açıklanan rakamlara göre bölgede kadın, çocuk, yaşlı 12 bin 300 sivil yaşamını yitirirken, İsrail hastaneleri de hedef aldığı için artık insanlar yaralılarını tedavi edebilecekleri bir hastane de bulamıyor.

İsrail ordusu, bölgenin en kapsamlı hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin boşaltılması için ise süre vermişti.

"500'den fazla hasta sokakta kaderlerine terk edildi"

İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin dolmasıyla Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasının ardından Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğunun durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyorlar."

"Hastanelere yakıt sağlanmalı"

Hastalar, yaralılar, prematüre bebekler ve sağlık personeli de dahil olmak üzere Şifa Hastanesi'nde bulunan herkesin güvenliğinden ve hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kurumların da dokunulmazlığa sahip olması gereken hastane ve sağlık kuruluşlarının korunması noktasındaki ihmallerden sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada,"tıbbi ve insani görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini belirtmişti.

İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları zorla dışarı sürdü

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve 30 prematüre bebek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)