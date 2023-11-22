AA & Ensonhaber
İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliamda 46 gün geride kaldı.
Filistinlileri güneye göçe zorlayan İsrail ordusu, güneyde de bazı bölgeleri bombalarken, ölü sayısı da giderek artıyor.
14 bin 532 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 404 kişi artarak 6 binden fazlası çocuk olmak üzere toplam 14 bin 532’ye yükseldi.
7 bin kişi kayıp
Gazze Şeridi'ndeki kayıpların sayısı ise yaklaşık bin kişi artarak 7 bine yükseldi.
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