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Gazze'de katledilenlerin sayısı 14 bin 500'ü geçti

Gazze'de katledilenlerin sayısı 14 bin 500'ü geçti İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 404 kişi artarak 6 binden fazlası çocuk olmak üzere toplam 14 bin 532’ye yükseldi