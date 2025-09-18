Gazze'de kıtlık: Son 24 saatte 4 sivil daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'de insanlık dramı...

İsrail, ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor.

Yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerin her geçen gün arttığı Gazze'de bilanço ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 1'İ ÇOCUK 3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 1'i çocuk olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 435'E YÜKSELDİ

Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 147’si çocuk olmak üzere 435’e yükseldiği ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 65 BİN 141

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 79 artarak 65 bin 141’e yükseldiği kaydedilmişti.