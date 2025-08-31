Gazze'de kıtlıktan ölenlerin sayısı 339'a çıktı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybederken açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 124'ü çocuk olmak üzere 339 oldu.