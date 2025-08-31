Gazze'de kıtlıktan ölenlerin sayısı 339'a çıktı

Gazze'de yaşanan insani felaket bitmek bilmiyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 339'A ÇIKTI
Açıklamada, son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 339'a yükseldiği kaydedildi.
FELAKET SEVİYESİ
Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.
IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.