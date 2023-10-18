Gazze'de korkudan titreyen çocuğa Filistinli doktorun sarıldığı anlar Savaş etkisi ile ağır travmalar yaşayan çocukların acı dolu videoları gündeme geliyor. Küçük bir çocuğun korkudan titrediği ve doktorun da ona sarılarak sakinleştirmeye çalıştığı anlar yürek burktu.

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ensonhaber.com

Saldırı altındaki Gazze'den, yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor.

12 gündür bombardımana tutulan bölgede en çok zarar gören kesim çocuklar oldu.

Savaşın ilk günlerinden itibaren siviller de hedef alındı.

Bölge kan gölüne dönerken çocuk, kadın ve sivillerin vahşi şekilde öldürülmesi dünya çapında tepkiye neden oluyor.

Gazze'deki hastaneden gelen bir diğer görüntü yine yürekleri dağladı.

Küçük çocuk korkudan titredi

Minik bir erkek çocuğunun korkudan titrediği anlar kameraya yansıdı.

Filistinli bir doktor, titreyen çocuğu sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Doktorun sarılması ile titremesi ağlamaya karışan çocuğun o halleri sosyal medyada gündem oldu.