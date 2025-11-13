Gazze'de öğrenciler, lise bitirme sınavı sonuçlarını yıkıntılar arasında kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Savaşın neden olduğu şartlar ve okullardaki tahribat ile yıkım nedeniyle bu yıl Gazze'deki 2007 doğumlu öğrenciler için sınav elektronik ortamda yapıldı.

Gazze'deki sınırlı imkanlara ve zorlu şartlara rağmen sınava girerek başarı kaydeden öğrenciler buruk bir sevinç yaşadı.

"DERS ÇALIŞMAK NEREDEYSE İMKANSIZDI AMA VAZGEÇMEDİK"

Fen bilimleri alanında yüzde 96 ortalama elde eden öğrenci Leyla el-Kudra, Gazze'deki öğrencilerin savaş sırasında maruz kaldığı zorlu şartlar dikkate alındığında bu başarıya ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.

Kudra, "Savaş, açlık ve internet kesintileri içinde ders çalışmak neredeyse imkânsızdı ama vazgeçmedik." dedi.

"GAZZE'DE İMKANSIZ BİLE MÜMKÜNDÜR"

Öte yandan Filistin Eğitim Bakanı Ecmel Berhem, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de imkansız bile mümkündür." ifadesini kullandı.

Berhem, Gazze'de 31 bin öğrencinin sınavlara katıldığını ve tüm yıkım ve enkaza rağmen yüz yüze eğitimi yeniden başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

668 OKUL BİNASI DOĞRUDAN BOMBALANDI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin ekim ayında yayımladığı raporda, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'inin çeşitli derecelerde hasar gördüğü, okul binalarının yüzde 90'ından fazlasının ise yeniden inşa veya büyük çaplı onarım gerektirdiği belirtildi.

Rapora göre, Gazze'deki toplam okul sayısının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 668 okul binası doğrudan bombalandı.

İsrail, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumunu tamamen, 392 okulu ise kısmen yıktı.

13 BİN 500 ÖĞRENCİ ÖLDÜRÜLDÜ, 785 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM HAKKINDA MAHRUM BIRAKILDI

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 13 bin 500'ü aşarken, yerinden edilme ve devam eden yıkım nedeniyle 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı.

İsrail ordusu ayrıca 193 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacının yanı sıra 830'dan fazla öğretmen ve eğitim personelini de öldürerek eğitime büyük darbe vurdu.

BİNALAR BARINAK OLARAK KULLANILDI

İki yıl süren soykırım süresince eğitim tamamen dururken, harabeye dönen yüzlerce okul ve üniversite binası yerinden edilen aileler için barınak olarak kullanıldı.

Birleşmiş Milletlere göre, İsrail'in iki yıl süren saldırılarının ardından Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var.